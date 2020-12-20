«Лестер» уверенно обыграл инертный «Тоттенхэм» и выбросил команду Моуринью из первой тройки

В рамках 14-го тура АПЛ «Тоттенхэм» Жозе Моуринью на своём поле принимал «Лестер».

В прошлом туре «Тоттенхэм» проиграл, прервав свою мощную серию из десяти матчей без поражений. А после игры с «Ливерпулем» Моуринью позволил себе шутку, что лучшая команда уступила на последних минутах. С Жозе не согласился Юрген Клопп, не согласился и здравый смысл. «Красные» давили «шпор» весь матч, владея мячом в три раза больше, атакуя в три раза чаще, но победу и правда добыли с трудом – Фирмино отличился на 90-й минуте.

Новый тур и новая битва лидеров для «Тоттенхэма». «Ливерпуль» обыграл «шпор», оторвавшись, теперь в соперниках ближайший преследователь – «Лестер». «Лисы» могли обходить команду Моуринью в прошлом туре, но и сами проиграли. Дома 0:2 от «Эвертона» Карло Анчелотти. В последних турах «Лестер» вообще крайне нестабилен – это третье поражение за пять крайних матчей в АПЛ. При двух победах. «Шпоры» тоже забуксовали в последние недели.

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А чем «Тоттенхэм» занимался в первом тайме – вообще непонятно. Моуринью даже в заявку не включил Деле Алли, а со скамейки запасных Бэйл и Моура наблюдали, как их коллеги мучают «Лестер» скучнейшей борьбой. «Лисы» хотя бы старались комбинировать. Показалось, что первый тайм просто обязан завершиться унылыми нулями, но вдруг соперники проснулись. Кейн замкнул подачу Сона от угла поля, пробив чуть выше перекладины. Первый опасный момент за три минуты до конца тайма.

Но это был лишь разгон. Далее слово взял «Лестер». Ндиди совершил чёткий отбор в центре покатил, покатил Мэддисону, а тот классно крутил в нижний угол – Льорис выручил «Тоттенхэм». А в компенсированное время случился гол. Орье толкнул Фофана на самом краю штрафной площади, Поусон сам посмотрел повтор и указал на «точку». Джейми Варди мощным ударом по центру реализовал пенальти. Льорис улетел в угол, а сыграть «ногой Акинфеева» не смог – 0:1. На четвёртой добавленной к первому тайме минуте.

Четвёртая минута вновь стала удачной для «лис» во втором тайме. Мэддисон после заброса Фофана расстрелял Льориса из центра штрафной площади. Но счёт на табло не изменился, VAR вынес вердикт, что Мэддисон забрался в офсайд перед разящим ударом. Но второй гол «Лестер» всё-таки забил. На исходе часа игры Олбрайтон с правого фланга забросил мяч на Варди. Джейми отклеился от защитников и головой скидывал поперёк вратарской, а там Алдервейрелд неловко выставил колено и пробил по собственным воротам – 0:2.

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Много времени у «Тоттенхэма» было чтобы отыграться, но по-настоящему опасный момент «шпоры» создали всего один. Подача Бэйла от угла поля, выигранный верх Альдервейрельдом, скидка на Сона и удар корейца метров с трёх. Каспер Шмейхель каким-то невероятным образом «лис» выручил, не позволив интриге вернуться. Это вконец добило «Тоттенхэм».

«Шпоры» Жозе Моуринью вчистую проиграли «Лестеру», скатившись сразу на четвёртое место. «Лисы» Роджерса поднялись на вторую строчку.