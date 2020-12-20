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«Лестер» уверенно обыграл инертный «Тоттенхэм» и выбросил команду Моуринью из первой тройки

20 Декабря 2020, 19:11,

Global Look Press

В рамках 14-го тура АПЛ «Тоттенхэм» Жозе Моуринью на своём поле принимал «Лестер».

Протокол игры  
Тоттенхэм 0:2 Лестер
    45' Варди Джейми (0:1)
    60' Алдервейрельд Тоби (0:2)
Льорис Уго Орье Серж   64' (Уинкс Гарри (   64'   81') Алдервейрельд Тоби Дайер Эрик   80' Регилон Серхио Сиссоко Мусса Хёйбьерг Пьер-Эмиль Ло Чельсо Джовани   50' (Лукас Моура (   50') Н'Домбеле Тангай   46' (Бэйл Гарет (   46') Сон Хынмин Кейн Гарри
Запасные: Дэвис Бен Доэрти Мэтт Бергвейн Стевен Родон Джо Винисиус Карлос Харт Джо
Шмейхель Каспер Джастин Джеймс Фофана Уэсли Эванс Джонни Кастань Тимоти   61' (Амарти Даниэль (   61') Ндиди Уилфред   72' Олбрайтон Марк   32' Тилеманс Юри Мэддисон Джеймс Барнс Харви   84' (Прает Деннис (   84') Варди Джейми   88' (Ихеначо Келечи (   88')
Запасные: Перес Айосе Фухс Кристиан Юндер Дженгиз Менди Нампалис Томас Люк Уорд Дэнни II
20 декабря. Стадион "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".

 

В прошлом туре «Тоттенхэм» проиграл, прервав свою мощную серию из десяти матчей без поражений. А после игры с «Ливерпулем» Моуринью позволил себе шутку, что лучшая команда уступила на последних минутах. С Жозе не согласился Юрген Клопп, не согласился и здравый смысл. «Красные» давили «шпор» весь матч, владея мячом в три раза больше, атакуя в три раза чаще, но победу и правда добыли с трудом – Фирмино отличился на 90-й минуте.

Новый тур и новая битва лидеров для «Тоттенхэма». «Ливерпуль» обыграл «шпор», оторвавшись, теперь в соперниках ближайший преследователь – «Лестер». «Лисы» могли обходить команду Моуринью в прошлом туре, но и сами проиграли. Дома 0:2 от «Эвертона» Карло Анчелотти. В последних турах «Лестер» вообще крайне нестабилен – это третье поражение за пять крайних матчей в АПЛ. При двух победах. «Шпоры» тоже забуксовали в последние недели.

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А чем «Тоттенхэм» занимался в первом тайме – вообще непонятно. Моуринью даже в заявку не включил Деле Алли, а со скамейки запасных Бэйл и Моура наблюдали, как их коллеги мучают «Лестер» скучнейшей борьбой. «Лисы» хотя бы старались комбинировать. Показалось, что первый тайм просто обязан завершиться унылыми нулями, но вдруг соперники проснулись. Кейн замкнул подачу Сона от угла поля, пробив чуть выше перекладины. Первый опасный момент за три минуты до конца тайма.

Но это был лишь разгон. Далее слово взял «Лестер». Ндиди совершил чёткий отбор в центре покатил, покатил Мэддисону, а тот классно крутил в нижний угол – Льорис выручил «Тоттенхэм». А в компенсированное время случился гол. Орье толкнул Фофана на самом краю штрафной площади, Поусон сам посмотрел повтор и указал на «точку». Джейми Варди мощным ударом по центру реализовал пенальти. Льорис улетел в угол, а сыграть «ногой Акинфеева» не смог – 0:1. На четвёртой добавленной к первому тайме минуте.

Четвёртая минута вновь стала удачной для «лис» во втором тайме. Мэддисон после заброса Фофана расстрелял Льориса из центра штрафной площади. Но счёт на табло не изменился, VAR вынес вердикт, что Мэддисон забрался в офсайд перед разящим ударом. Но второй гол «Лестер» всё-таки забил. На исходе часа игры Олбрайтон с правого фланга забросил мяч на Варди. Джейми отклеился от защитников и головой скидывал поперёк вратарской, а там Алдервейрелд неловко выставил колено и пробил по собственным воротам – 0:2.

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Много времени у «Тоттенхэма» было чтобы отыграться, но по-настоящему опасный момент «шпоры» создали всего один. Подача Бэйла от угла поля, выигранный верх Альдервейрельдом, скидка на Сона и удар корейца метров с трёх. Каспер Шмейхель каким-то невероятным образом «лис» выручил, не позволив интриге вернуться. Это вконец добило «Тоттенхэм».

«Шпоры» Жозе Моуринью вчистую проиграли «Лестеру», скатившись сразу на четвёртое место. «Лисы» Роджерса поднялись на вторую строчку.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Тоттенхэм, Лестер
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Комментарии (5)
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0
NOBODY
20 Декабря 2020, 19:42

что интересно скажет на это Моуриньо, как оправдается теперь? )))))

0
Oscar2
20 Декабря 2020, 19:35

Чёрная полоса. У Эвертона, если не ошибаюсь, была 5-матчевая серия из 4 баранок и 1 ничьи. У Лестера вообще чересполосица. А Ливер, судя по ходу, начинает отрыв.

2
Tytus
20 Декабря 2020, 19:29

На двух-трёх игроках не выедешь, как бы талантливы они ни были. А создать сбалансированную, равновеликую во всех её частях команду то ли Моур разучился, то ли не из кого. К примеру - как можно с такой посредственностью, как Орье, строить внятную игру справа? Да и большинство остальных не намного лучше. А то, что ТТХ особо высоко залетать как бы и не должен, бросалось в глаза во время игры с Арсеналом. Уж с кем - с кем, а с Арсами Моур мог позволить команде не садится глубоко.

1
ARTUR
20 Декабря 2020, 19:17

а МЮ сегодня задвинет их на пятое место , а потом сити вытиснит их за пределы еврозоны , там где они и должны быть

0
Leonardis
20 Декабря 2020, 19:20

И это правильно...

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