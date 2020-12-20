Моуринью: «Лестер» забил только благодаря автоголу Тоби. Больше я ничего опасного не припоминаю»

|
20 Декабря 2020, 20:25,
|
|
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью дал комментарий после второго кряду поражения своей команды. В воскресенье «шпоры» дома проиграли «Лестеру» (0:2).
- Мы мало создали? Соперник также нас нечасто тревожил, забив только благодаря автоголу Тоби. Больше я ничего не припоминаю. Вижу перед глазами невероятный сэйв Каспера Шмейхеля. Да, мы не создали 15 моментов, так как соперник хорошо оборонялся. Но мы начали плохо матч не потому, что я дал команде такую установку. Хотя да, мы начали неважно. В первые 20 минут мы играли блекло. Зияющие дыры в некоторых зонах. Также мне не понравился прессинг и отношение к игре. Конечно, потом мы изменили ход игры, - заявил Моуринью в послематчевом комментарии.
«Тоттенхэм» пока находится на четвертом месте в таблице, набрав 25 очков в 14 матчах.
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Тоттенхэм, Жозе Моуринью
Ну,в принципе, Лестеру больше и не нужно было. Забивать то нужно было Тотнему
На самом деле...что то есть в его словах...ели бы не Орье с его косяком...если бы не автогол...гоняли бы на ничейку, как и с Ливером...но опять не пролезло))
"опытного" пора гнать
Маур хорошо умеет лишь воспевать свою ,, особенность ,, и как он уже себя выставлял -- Опытный )) а стоит урвать по носу как начинается детский лепет