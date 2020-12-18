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Сульшер: «Погба проделал отличную работу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

18 Декабря 2020, 08:42,

Global Look Press

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался об игре полузащитника Поля Погба в поединке 13-го тура Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Манкунианцы отпраздновали победу со счетом 3:2.

«Погба в этом матче выиграл практически все единоборства. Его видение поля и креативность сыграли важную роль. Поль действительно проделал отличную работу. Хорошее выступление от Погба», - передает слова норвежского специалиста портал Goal.

Благодаря вчерашней победе «красные дьяволы» поднялись на шестое место в турнирной таблице. На счету «Манчестер Юнайтед» 23 балла.

«Шеффилд Юнайтед» с одним заработанным очком является главным аутсайдером АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Поль Погба, Уле Гуннар Сульшер
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Комментарии (2)
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0
andpet
18 Декабря 2020, 10:38

викинга вместе с клоуном надо отправить в ювентуса и двух воротников со бой захватит.

1
Манкунианец76
18 Декабря 2020, 10:00

https://www.euro-football.ru/article/31/1004493739_yuventus_vstupil_v_peregovoryi_po_transferu_pogba-на ,Оле,выкуси!!!

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