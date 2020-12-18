Сульшер: «Погба проделал отличную работу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался об игре полузащитника Поля Погба в поединке 13-го тура Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Манкунианцы отпраздновали победу со счетом 3:2.

«Погба в этом матче выиграл практически все единоборства. Его видение поля и креативность сыграли важную роль. Поль действительно проделал отличную работу. Хорошее выступление от Погба», - передает слова норвежского специалиста портал Goal.

Благодаря вчерашней победе «красные дьяволы» поднялись на шестое место в турнирной таблице. На счету «Манчестер Юнайтед» 23 балла.

«Шеффилд Юнайтед» с одним заработанным очком является главным аутсайдером АПЛ.