Сульшер: «Погба проделал отличную работу в матче с «Шеффилд Юнайтед»

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18 Декабря 2020, 08:42,
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Рулевой «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер высказался об игре полузащитника Поля Погба в поединке 13-го тура Премьер-лиги против «Шеффилд Юнайтед». Манкунианцы отпраздновали победу со счетом 3:2.
«Погба в этом матче выиграл практически все единоборства. Его видение поля и креативность сыграли важную роль. Поль действительно проделал отличную работу. Хорошее выступление от Погба», - передает слова норвежского специалиста портал Goal.
Благодаря вчерашней победе «красные дьяволы» поднялись на шестое место в турнирной таблице. На счету «Манчестер Юнайтед» 23 балла.
«Шеффилд Юнайтед» с одним заработанным очком является главным аутсайдером АПЛ.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Поль Погба, Уле Гуннар Сульшер
викинга вместе с клоуном надо отправить в ювентуса и двух воротников со бой захватит.
https://www.euro-football.ru/article/31/1004493739_yuventus_vstupil_v_peregovoryi_po_transferu_pogba-на ,Оле,выкуси!!!