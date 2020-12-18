«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ

В поединке 13-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» на своем поле встречался с «Манчестер Юнайтед». Хозяева потерпели поражение со счетом 2:3.

По итогам 13 туров чемпионата «клинки» заработали всего одно очко. Как сообщается в «Твиттере» OptaJoe, этот результат является худшим в истории английской Премьер-лиги.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от идущего 19-м «Вест Бромвича» (7) на шесть баллов.

В следующем туре «клинки» на выезде встретятся с «Брайтоном». Поединок состоится в воскресенье, 20-го декабря. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.