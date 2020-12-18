«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ

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18 Декабря 2020, 08:59,
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В поединке 13-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» на своем поле встречался с «Манчестер Юнайтед». Хозяева потерпели поражение со счетом 2:3.
По итогам 13 туров чемпионата «клинки» заработали всего одно очко. Как сообщается в «Твиттере» OptaJoe, этот результат является худшим в истории английской Премьер-лиги.
«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от идущего 19-м «Вест Бромвича» (7) на шесть баллов.
В следующем туре «клинки» на выезде встретятся с «Брайтоном». Поединок состоится в воскресенье, 20-го декабря. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Шеффилд Юнайтед
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