Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Шеффилд Юнайтед» установил антирекорд АПЛ

18 Декабря 2020, 08:59,

Евро-Футбол.Ру

В поединке 13-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» на своем поле встречался с «Манчестер Юнайтед». Хозяева потерпели поражение со счетом 2:3.

По итогам 13 туров чемпионата «клинки» заработали всего одно очко. Как сообщается в «Твиттере» OptaJoe, этот результат является худшим в истории английской Премьер-лиги.

«Шеффилд Юнайтед» занимает последнее место в турнирной таблице, отставая от идущего 19-м «Вест Бромвича» (7) на шесть баллов.

В следующем туре «клинки» на выезде встретятся с «Брайтоном». Поединок состоится в воскресенье, 20-го декабря. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шеффилд Юнайтед
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Комментарии (1)
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0
LMI
18 Декабря 2020, 10:08

Не одни мы антирекорды устанавливаем

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