«Манчестер Юнайтед» не без приключений и курьёзов обыграл главного аутсайдера

«Манчестер Юнайтед» играл на выезде против «Шеффилд Юнайтед», который набрал всего одно очко в предыдущих матчах. Несмотря на разницу в классе, статистически игра получилась равной, вот только «красные дьяволы» воплотили мастерство в голы.

Аутсайдеры забили дважды и не без доли везения. В дебюте встречи Дин Хендерсон подарил мяч соперникам, и Дэвид Макголдрик был беспощаден. Он же отличился в концовке, когда в его голову попал мяч после выноса от защитника.

Манкунианцы же поражали ворота противника в середине встречи, Маркус Рэшфорд дважды зажег свою фамилию на табло ударами с линии штрафной, а Антони Марсьяль переиграл голкипера в ближнем бою.

У «МЮ» шестая подряд волевая победа на выезде (3:2) и шестое место в таблице.