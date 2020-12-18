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«Манчестер Юнайтед» не без приключений и курьёзов обыграл главного аутсайдера

18 Декабря 2020, 00:58,

Depositphotos

«Манчестер Юнайтед» играл на выезде против «Шеффилд Юнайтед», который набрал всего одно очко в предыдущих матчах. Несмотря на разницу в классе, статистически игра получилась равной, вот только «красные дьяволы» воплотили мастерство в голы.

Протокол игры  
Шеффилд Юнайтед 2:3 Манчестер Юнайтед
(1:0) Макголдрик Дэвид 5'    
    26' Рэшфорд Маркус (1:1)
    33' Марсьяль Антони (1:2)
    51' Рэшфорд Маркус (1:3)
(2:3) Макголдрик Дэвид 87'    
Ремсдейл Арон Башам Крис Иган Джон   70' Робинсон Джек   90' Бэлдок Джордж Берге Сандер   12' (Джагелка Фил (   12'   51' Муссе Ли   63') Ампаду Этан Флек Джон Стивенс Энда Бёрк Оливер   74' (Брюстер Риан (   74') Макголдрик Дэвид
Запасные: Шарп Билли Осборн Бен Норвуд Оливер Веррипс Михаэл
Хендерсон Дин   90' Уан-Биссака Аарон Линделоф Виктор Магуайр Гарри Теллес Алекс Матич Неманья Погба Поль   90' Гринвуд Мэйсон   74' (Мата Хуан (   74') Фернандеш Бруну   80' (Ван де Бек Донни (   80') Рэшфорд Маркус Марсьяль Антони   90' (Мактоминай Скотт (   90')
Запасные: Де Хеа Давид Шоу Люк Джеймс Дэниэл Фред Сантос
17 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).

Аутсайдеры забили дважды и не без доли везения. В дебюте встречи Дин Хендерсон подарил мяч соперникам, и Дэвид Макголдрик был беспощаден. Он же отличился в концовке, когда в его голову попал мяч после выноса от защитника.

Манкунианцы же поражали ворота противника в середине встречи, Маркус Рэшфорд дважды зажег свою фамилию на табло ударами с линии штрафной, а Антони Марсьяль переиграл голкипера в ближнем бою.

У «МЮ» шестая подряд волевая победа на выезде (3:2) и шестое место в таблице.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд, Шеффилд Юнайтед
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Комментарии (4)
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0
andpet
18 Декабря 2020, 01:26

позор.

1
Bub
18 Декабря 2020, 01:16

Не, я, конечно же, поздравляю с победой. Всегда ценно, когда клуб выбивает заветные очки.
Но, ежели по честному, то шефилд мог бы и не только на ничью сгонять.

1
Element-22
18 Декабря 2020, 01:05

Между тем, это шестая подряд волевая победа на выезде и если обыграть Бёрнли в перенесённом матче, это второе место!

0
Element-22
18 Декабря 2020, 01:04

Наконец-то напы начали двигаться, забегать за спины, забили два гола за счёт перемещений. Снова понравился Погба, что странно...

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