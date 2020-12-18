«Манчестер Юнайтед» не без приключений и курьёзов обыграл главного аутсайдера

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18 Декабря 2020, 00:58,
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«Манчестер Юнайтед» играл на выезде против «Шеффилд Юнайтед», который набрал всего одно очко в предыдущих матчах. Несмотря на разницу в классе, статистически игра получилась равной, вот только «красные дьяволы» воплотили мастерство в голы.
Протокол игры
|(1:0) Макголдрик Дэвид 5'
|26' Рэшфорд Маркус (1:1)
|33' Марсьяль Антони (1:2)
|51' Рэшфорд Маркус (1:3)
|(2:3) Макголдрик Дэвид 87'
Ремсдейл Арон • Башам Крис • Иган Джон • 70'Робинсон Джек • 90'Бэлдок Джордж • Берге Сандер 12' ( Джагелка Фил ( 12' • 51'Муссе Ли 63') • Ампаду Этан • Флек Джон • Стивенс Энда • Бёрк Оливер 74' ( Брюстер Риан ( 74') • Макголдрик Дэвид
Запасные: Шарп Билли • Осборн Бен • Норвуд Оливер • Веррипс Михаэл
Хендерсон Дин • 90'Уан-Биссака Аарон • Линделоф Виктор • Магуайр Гарри • Теллес Алекс • Матич Неманья • Погба Поль • 90'Гринвуд Мэйсон 74' ( Мата Хуан ( 74') • Фернандеш Бруну 80' ( Ван де Бек Донни ( 80') • Рэшфорд Маркус • Марсьяль Антони 90' ( Мактоминай Скотт ( 90')
Запасные: Де Хеа Давид • Шоу Люк • Джеймс Дэниэл • Фред Сантос
17 декабря. Стадион "Брэмолл Лейн" (Шеффилд).
Аутсайдеры забили дважды и не без доли везения. В дебюте встречи Дин Хендерсон подарил мяч соперникам, и Дэвид Макголдрик был беспощаден. Он же отличился в концовке, когда в его голову попал мяч после выноса от защитника.
Манкунианцы же поражали ворота противника в середине встречи, Маркус Рэшфорд дважды зажег свою фамилию на табло ударами с линии штрафной, а Антони Марсьяль переиграл голкипера в ближнем бою.
У «МЮ» шестая подряд волевая победа на выезде (3:2) и шестое место в таблице.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Юнайтед, Маркус Рэшфорд, Шеффилд Юнайтед
позор.
Не, я, конечно же, поздравляю с победой. Всегда ценно, когда клуб выбивает заветные очки.
Но, ежели по честному, то шефилд мог бы и не только на ничью сгонять.
Между тем, это шестая подряд волевая победа на выезде и если обыграть Бёрнли в перенесённом матче, это второе место!
Наконец-то напы начали двигаться, забегать за спины, забили два гола за счёт перемещений. Снова понравился Погба, что странно...