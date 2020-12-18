Матич: «У «Манчестер Юнайтед» есть всё для борьбы за чемпионский титул»

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич пообщался с журналистами после поединка с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

«Мы набрали очень важные три балла, которые приблизили нас к лидерам. У соперника должно быть больше одного очка в сезоне, однако это футбол.

«Манчестер Юнайтед» должен показывать мастерство в каждой игре. У нас есть всё для борьбы за чемпионский титул», - приводит слова сербского футболиста портал Goal.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера набрали 23 очка и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. 20-го декабря манкунианцы встретятся с «Лидсом».