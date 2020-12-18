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Матич: «У «Манчестер Юнайтед» есть всё для борьбы за чемпионский титул»

18 Декабря 2020, 11:14,

Global Look Press

Хавбек «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич пообщался с журналистами после поединка с «Шеффилд Юнайтед» в рамках 13-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу «красных дьяволов».

«Мы набрали очень важные три балла, которые приблизили нас к лидерам. У соперника должно быть больше одного очка в сезоне, однако это футбол.

«Манчестер Юнайтед» должен показывать мастерство в каждой игре. У нас есть всё для борьбы за чемпионский титул», - приводит слова сербского футболиста портал Goal.

Подопечные Уле Гуннара Сульшера набрали 23 очка и занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ. 20-го декабря манкунианцы встретятся с «Лидсом».
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, Неманья Матич
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