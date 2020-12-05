Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Эвертон» не смог обыграть «Бёрнли»

05 Декабря 2020, 17:25,

Евро-Футбол.Ру

Недавний лидер Премьер-лиги, «Эвертон», гостил у «Бёрнли» из зоны вылета и не смог серьезно улучшить турнирное положение. Команда Карло Анчелотти выглядела немного лучше противника, но этого было мало для победы. 11-й гол в сезоне от Доминика Калверт-Льюинна лишь помог ливерпульцам сравнять счет - 1:1.

«Эвертон» с 17 очками вышел на седьмое место, соперник с 6 баллами остался в зоне вылета.

Протокол игры  
Бёрнли 1:1 Эвертон
(1:0) Брэйди Роберт 3'    
    45' Калверт-Льюин Доминик (1:1)
Поуп Ник Лоутон Мэттью Тарковски Джеймс Ми Бен Тэйлор Чарли Брэйди Роберт   86' (Бенсон Джош (   86') Вествуд Эшли Браунхилл Джош Макнил Дуайт Вуд Крис Родригес Джей   75' (Барнс Эшли (   75')
Запасные: Питерс Эрик Данн Джимми Пикок-Фаррелл Бэйли Лонг Кевин Выдра Матей
Пикфорд Джордан Годфри Бен Мина Йерри Кин Майкл Айуоби Алекс Дукуре Абдулай   81' (Сигурдссон Гильфи (   81') Аллан Маркес   88' (Тосун Дженк (   88') Делф Фабиан   29' (Гомеш Андре (   29') Родригес Хамес Калверт-Льюин Доминик Ришарлисон
Запасные: Дэйвис Том Лоссль Йонас Бернард Дуарте Холгейт Мэйсон
05 декабря. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).

 
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Эвертон, Бёрнли
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
Да что же творят эти ребята: «Шахтёр» возомнил себя ЦСКА и поставил «Реал» на грань вылета из Лиги чемпионов
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
«Локомотив» проиграл «Зальцбургу» и серьёзно осложнил себе борьбу за евровесну
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа
«Реал» проиграл «Алавесу» после «привоза» Куртуа


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола