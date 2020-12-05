«Эвертон» не смог обыграть «Бёрнли»

Недавний лидер Премьер-лиги, «Эвертон», гостил у «Бёрнли» из зоны вылета и не смог серьезно улучшить турнирное положение. Команда Карло Анчелотти выглядела немного лучше противника, но этого было мало для победы. 11-й гол в сезоне от Доминика Калверт-Льюинна лишь помог ливерпульцам сравнять счет - 1:1.

«Эвертон» с 17 очками вышел на седьмое место, соперник с 6 баллами остался в зоне вылета.