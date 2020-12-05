«Эвертон» не смог обыграть «Бёрнли»

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05 Декабря 2020, 17:25,
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Недавний лидер Премьер-лиги, «Эвертон», гостил у «Бёрнли» из зоны вылета и не смог серьезно улучшить турнирное положение. Команда Карло Анчелотти выглядела немного лучше противника, но этого было мало для победы. 11-й гол в сезоне от Доминика Калверт-Льюинна лишь помог ливерпульцам сравнять счет - 1:1.
«Эвертон» с 17 очками вышел на седьмое место, соперник с 6 баллами остался в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Брэйди Роберт 3'
|45' Калверт-Льюин Доминик (1:1)
Поуп Ник • Лоутон Мэттью • Тарковски Джеймс • Ми Бен • Тэйлор Чарли • Брэйди Роберт 86' ( Бенсон Джош ( 86') • Вествуд Эшли • Браунхилл Джош • Макнил Дуайт • Вуд Крис • Родригес Джей 75' ( Барнс Эшли ( 75')
Запасные: Питерс Эрик • Данн Джимми • Пикок-Фаррелл Бэйли • Лонг Кевин • Выдра Матей
Пикфорд Джордан • Годфри Бен • Мина Йерри • Кин Майкл • Айуоби Алекс • Дукуре Абдулай 81' ( Сигурдссон Гильфи ( 81') • Аллан Маркес 88' ( Тосун Дженк ( 88') • Делф Фабиан 29' ( Гомеш Андре ( 29') • Родригес Хамес • Калверт-Льюин Доминик • Ришарлисон
Запасные: Дэйвис Том • Лоссль Йонас • Бернард Дуарте • Холгейт Мэйсон
05 декабря. Стадион "Терф Мур" (Бёрнли).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Эвертон, Бёрнли