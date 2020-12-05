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Калверт-Льюин – лучший в топ-5 лиг Европы по голам из штрафной

05 Декабря 2020, 17:29,


Форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин возглавляет рейтинг бомбардиров чемпионата Англии, будучи классическим бомбардиром. Очередной свой гол нападающий забил в субботнем поединке Премьер-лиги против «Бёрнли», который завершился вничью со счётом 1:1.

Как сообщает Opta, 11 из своих 12 голов в этом чемпионате Калверт-Льюин забил из пределов штрафной площадки. Это лучший показатель среди футболистов, выступающих в топовой пятёрке европейских чемпионатов.

Отметим, что «Эвертон» на текущий момент располагается на седьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Эвертон, Доминик Калверт-Льюин
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