Талалаев: «Команда находилась в эйфории после победы над «Краснодаром», достучаться, к сожалению, не удалось»

В 23-м туре Мелбет-Первой лиги «Химки» принимали «Нефтехимик» и неожиданно уступили со счётом 1:3. В первом тайме подмосковная команда пропустила два мяча, а после перерыва счет стал разгромным после стандарта. Вышедший на поле во втором тайме Александр Руденко забил гол престижа.

- Команда находилась в эйфории после победы над «Краснодаром», достучаться, к сожалению, не удалось. За второй тайм сказал игрокам «большое спасибо», - приводят слова наставника «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Отметим, что «Химки» остаются на первом месте в таблице, при этом подпустив к себе конкурентов.