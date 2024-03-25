Сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» стало известно, когда планируется проведение перенесенного 24-го тура первого дивизиона. Матчи не состоялись в намеченный срок из-за трагических событий в концертном зале «Крокус Сити Холл» на прошлой неделе.

По нашим данным, перенесенный тур Мелбет-Первой лиги может состояться 1 или 2 июня.

Напомним, что после 23 туров первого дивизиона лидером являются подмосковные «Химки» с 42 набранными баллами. На второй позиции располагается «Акрон» (41), а тройку замыкает махачкалинское «Динамо» (40).

Все матчи 24-го тура Мелбет-Первой лиги перенесены