Все матчи 24-го тура Мелбет-Первой лиги были перенесены. Об этом отрапортовала пресс-служба турнира.

«В связи с трагическими событиями, произошедшими вчера на территории Московской области, по решению РФС все матчи 24-го тура Первой лиги будут перенесены на резервные дни», - говорится в телеграм-канале Мелбет-Первой лиги.

О новых датах поединков будет сообщено дополнительно.

В пятницу, 22 марта, в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел теракт. В результате трагических событий погибли люди.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования родным и близким погибших в трагедии.