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Мелбет-Первая лига

Главного тренера «Ротора» вызвали на ковёр, начальство недовольно игрой команды

21 Марта 2024 • 18:36 Комментировать
Челябинск
...
Ротор
24.03 13:00

Главного тренера волгоградского «Ротора» Сергея Попкова отчитало начальство, недовольное последними результатами команды. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Сергей Ильёв.

«При нехилой домашней аудитории «Ротор» отскочил на ничью с «Муромом» в самой концовке (1:1). После Попкова вызывали к руководству клуба в администрацию области. Причем его дернули прямо с тренировки, а потом уже сам Попков провел собрание своей команды», - пишет Ильёв.

Журналист пояснил, что в руководстве недовольны стартом «Ротора» весной, в трёх турах команда набрала лишь четыре очка (в двух домашних играх — одно).

«Для попадания в шестерку график терпимый, но перед «Ротором» стоит категоричная задача выхода в Мелбет-Первую лигу», - добавляет Ильёв.

Теперь на исправление ситуации Попкову дали два ближайших матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Сергей Попков

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Сегодня, 21 Марта
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