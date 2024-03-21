Главного тренера «Ротора» вызвали на ковёр, начальство недовольно игрой команды

Главного тренера волгоградского «Ротора» Сергея Попкова отчитало начальство, недовольное последними результатами команды. Об этом сообщает в своём телеграм-канале журналист Сергей Ильёв.

«При нехилой домашней аудитории «Ротор» отскочил на ничью с «Муромом» в самой концовке (1:1). После Попкова вызывали к руководству клуба в администрацию области. Причем его дернули прямо с тренировки, а потом уже сам Попков провел собрание своей команды», - пишет Ильёв.

Журналист пояснил, что в руководстве недовольны стартом «Ротора» весной, в трёх турах команда набрала лишь четыре очка (в двух домашних играх — одно).

«Для попадания в шестерку график терпимый, но перед «Ротором» стоит категоричная задача выхода в Мелбет-Первую лигу», - добавляет Ильёв.

Теперь на исправление ситуации Попкову дали два ближайших матча.