«Химки» потеряют почти миллион рублей из-за переноса матча, Талалаев в ярости

Подмосковные «Химки» на прошлой неделе сенсационно выбили «Краснодар» из Кубка России в Пути регионов и прошли дальше. Теперь химчанам 2 апреля предстоит сыграть с «Ростовом». Но вот незадача – 30 марта «Химки» должны будут сыграть с «Енисеем» в Красноярске на непростом выезде в Сибирь.

«Близки к решению выпустить с «Ростовом» дубль и тех, кто не полетит в Красноярск по каким-то причинам. Приоритетная для нас задача – в первенстве. А как играть в Красноярске в 8 утра? [по московскому времени]. Если хотят клоунаду, то получат клоунаду. Все требования регламента мы выполним», - говорит Талалаев Metaratings.

Прежней датой игры значился последний день месяца, 31 марта, но её было решено перенести из-за кубковой игры. «Химки» заранее купили авиабилеты в Красноярск на 31 марта, из-за переноса встречи клуб потерял 750 тыс. руб, отмечает источник.