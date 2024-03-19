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Мелбет-Первая лига

Талалаев — об опасениях за выход в РПЛ: «У «Химок» всё будет хорошо»

19 Марта 2024 • 16:23 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Химки
24.03 19:30

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил шансы своей команды выйти в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Напомним, после 23 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Акрон» на одно очко.

Специалист признался, что у него нет опасений за турнирные перспективы «Химок».

«Я вам уже говорил с первого тура, когда вы испытывали опасения за это, что у нас всё будет хорошо», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

Свой следующий матч подмосковная команда проведёт 24 марта против махачкалинского «Динамо». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Андрей Талалаев

Новости по матчу

Сегодня, 19 Марта
16:23
Талалаев — об опасениях за выход в РПЛ: «У «Химок» всё будет хорошо»
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ДИНАМО МАХАЧКАЛА ХИМКИ
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