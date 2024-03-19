Талалаев — об опасениях за выход в РПЛ: «У «Химок» всё будет хорошо»

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев оценил шансы своей команды выйти в РПЛ по итогам нынешнего сезона.

Напомним, после 23 туров Мелбет-Первой лиги «Химки» возглавляют турнирную таблицу, опережая второй «Акрон» на одно очко.

Специалист признался, что у него нет опасений за турнирные перспективы «Химок».

«Я вам уже говорил с первого тура, когда вы испытывали опасения за это, что у нас всё будет хорошо», — приводит слова Талалаева «РБ Спорт».

Свой следующий матч подмосковная команда проведёт 24 марта против махачкалинского «Динамо». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.