Талалаев назвал «Химки» сильнейшей командой Мелбет-Первой лиги

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев назвал «красно-чёрных» сильнейшей командой Мелбет-Первой лиги.

Специалист не согласился с тем, что лучшими в лиге можно считать ближайшего соперника «Химок» махачкалинское «Динамо», которое завершило осеннюю часть сезона на первой строчке в турнирной таблице.

«Считаю нас сильнейшей командой лиги», — цитирует Талалаева «РБ Спорт».

На сегодняшний день «Химки» возглавляют турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги, опережая своего ближайшего преследователя тольяттинский «Акрон» на одно очко. С махачкалинским «Динамо» команда Талалаева встретится 24 марта в Дагестане.