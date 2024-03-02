«Сокол» остановил лидирующее «Динамо», одержав первую победу ровно за полгода

В первом туре Мелбет-Первой лиги после возобновления сезона встретились «Сокол» и махачкалинское «Динамо». Удивительно, но стоящая на вылет команда обыграла лидирующего соперника. Эгаш Касинтура взял игру на себя и здорово бил под перекладину, промах все же. Кирилл Зинович был еще опаснее, попытка забить в дальний угол, голкипер ногой коснулся мяча, а защитник в падении перевел его в штангу. Неожиданный ответ аутсайдера, Павел Забелин сильно прострелил, и Артём Максименко с метра подправил полет мяча - 1:0. После перерыва Владислав Самко со средней дистанции стрельнул рядом со штангой. Касинтура упустил еще шанс, пробив в касание в перекладину.

«Сокол» победил впервые со 2 сентября и покинул зону вылета. «Динамо» пока лидирует, но конкуренты еще не играли.