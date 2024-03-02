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Мелбет-Первая лига

«Сокол» остановил лидирующее «Динамо», одержав первую победу ровно за полгода

02 Марта 2024 • 15:28 Комментировать (1)
Сокол
1:0
Динамо Махачкала

В первом туре Мелбет-Первой лиги после возобновления сезона встретились «Сокол» и махачкалинское «Динамо». Удивительно, но стоящая на вылет команда обыграла лидирующего соперника. Эгаш Касинтура взял игру на себя и здорово бил под перекладину, промах все же. Кирилл Зинович был еще опаснее, попытка забить в дальний угол, голкипер ногой коснулся мяча, а защитник в падении перевел его в штангу. Неожиданный ответ аутсайдера, Павел Забелин сильно прострелил, и Артём Максименко с метра подправил полет мяча - 1:0. После перерыва Владислав Самко со средней дистанции стрельнул рядом со штангой. Касинтура упустил еще шанс, пробив в касание в перекладину.

«Сокол» победил впервые со 2 сентября и покинул зону вылета. «Динамо» пока лидирует, но конкуренты еще не играли.

Протокол игры  
Сокол1:0Динамо Махачкала
(1:0) Максименко Артём37'  
Косаревский ПётрМаксименко АртёмГудков ЯнПлиев ЗаурбекДудиев АсланСериков ИльяЗабелин Павел  45'Сасин Дмитрий 76' (Мальцев Михаил ( 76') Азаров Владимир 88' (Молодцов Артём ( 88') Бабаев Владлен 88' (Евдокимов Андрей ( 88') Самко Владислав 63' (Батырев Амир ( 63')
Запасные: Крайков ТимурОзманов ДавидЛеонтьев ИгорьАбазов АстемирМорозов ВладиславФёдоров АртёмИвахнов Матвей
Волк ДавидКовачевич Владимир 83' (Гаджиев Абакар ( 83') Шумахов ИдарСундуков Темиркан 89' (Храмцов Максим ( 89') Касимов АртёмКагермазов Сослан 83' (Глушков Никита Сергеевич ( 83') Юсупов Залимхан 59' (Магомедов Ражаб ( 59') Сердеров СердерКрачковский Антон 83' (Сандрачук Александр ( 83') Касинтура ЭгашЗинович Кирилл
Запасные: Джабраилов АбдулпашаМагомедов Тимур
02 марта.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сокол Динамо Махачкала

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Актуальная ставка и прогноз на матч Сокол – Динамо Махачкала Мелбет-Первой лиги – 2 марта 2024
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Комментарии (1) Все комментарии
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Yuriy
02 Марта 2024 в 16:20
Динамо это отстой !!! какая вам Премьер лига с такой отстойной игрой.......?
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