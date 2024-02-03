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Мелбет-Первая лига

​Игорь Соколов перебрался в «Кубань» Евсеева эксклюзив

03 Февраля 2024 • 21:05 Комментировать

Нападающий Игорь Соколов пополнил состав «Кубани». Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

В первой части сезона Соколов выступал за «Шинник», но ярославский клуб недавно досрочно расстался с 21-летним игроком. Теперь Игорь будет выступать под руководством Вадима Евсеева.

«Кубань» в этом сезоне играет в Мелбет-Первой лиге, то есть во втором по рангу футбольном дивизионе России. Там на текущий момент команда Вадима Евсеева занимает 15-е место в турнирной таблице. Первенство возобновится уже довольно скоро – в начале весны.

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