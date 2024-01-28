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«Шинник» досрочно расстался с Соколовым — игрок, скорее всего, перейдёт в «Кубань» эксклюзив

28 Января 2024 • 18:35 Комментировать

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», ярославский «Шинник» досрочно прервал аренду 21-летнего вингера Игоря Соколова, который принадлежит «Строгино».

Форвард, скорее всего, продолжит карьеру в «Кубани», которую тренирует Вадим Евсеев. Специалист высоко оценивает игрока.

В текущем сезоне Соколов принял участие в 21 игре во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей партнёрам по команде.

«Кубань» после первой части сезона Первой лиги занимает 15-е место в турнирной таблице, опережая зону вылета лишь по дополнительным показателям. 

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