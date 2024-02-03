На днях махачкалинское «Динамо» объявило об уходе Курбана Бердыева с должности главного тренера. В субботу команда проводила товарищеский матч против «Бораца», после которого опытный специалист попрощался с футболистами. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба динамовцев.

Напомним, что матч между «Динамо» из Махачкалы и «Борацом» не был доигран из-за драки. Конфликт состоялся в концовке при счёте 1:1.

Добавим, что зимние каникулы махачкалинское «Динамо» проводит на первом месте в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги. Команда претендует на повышение в классе.