​«Динамо» из Махачкалы не доиграло матч из-за драки

В субботу в рамках подготовки ко второй части сезона «Динамо» из Махачкалы, лидер второго по рангу футбольного дивизиона России, проводило матч против «Бораца». Игра получалась грубой, и в концовке на футбольном поле даже завязалась драка. В итоге матч не был доигран до конца.
Комментарий по поводу инцидента дал Шамиль Газизов – генеральный директор «Динамо».
«Эмоции. Первый сбор заканчиваем, хорошо, что есть эмоции. Ребята чуть подустали. Я думаю, пар выпустили, всё нормально», - цитирует Газизова Metaratings.
Добавим, что первенство Мелбет-Первой лиги продолжится в начале весны.
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