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Мелбет-Первая лига

​«Динамо» из Махачкалы не доиграло матч из-за драки

03 Февраля 2024 • 16:35 Комментировать

В субботу в рамках подготовки ко второй части сезона «Динамо» из Махачкалы, лидер второго по рангу футбольного дивизиона России, проводило матч против «Бораца». Игра получалась грубой, и в концовке на футбольном поле даже завязалась драка. В итоге матч не был доигран до конца.

Комментарий по поводу инцидента дал Шамиль Газизов – генеральный директор «Динамо».

«Эмоции. Первый сбор заканчиваем, хорошо, что есть эмоции. Ребята чуть подустали. Я думаю, пар выпустили, всё нормально», - цитирует Газизова Metaratings.

Добавим, что первенство Мелбет-Первой лиги продолжится в начале весны.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Шамиль Газизов
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