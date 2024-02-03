​«Динамо» из Махачкалы не доиграло матч из-за драки

В субботу в рамках подготовки ко второй части сезона «Динамо» из Махачкалы, лидер второго по рангу футбольного дивизиона России, проводило матч против «Бораца». Игра получалась грубой, и в концовке на футбольном поле даже завязалась драка. В итоге матч не был доигран до конца.

Комментарий по поводу инцидента дал Шамиль Газизов – генеральный директор «Динамо».

«Эмоции. Первый сбор заканчиваем, хорошо, что есть эмоции. Ребята чуть подустали. Я думаю, пар выпустили, всё нормально», - цитирует Газизова Metaratings.

Добавим, что первенство Мелбет-Первой лиги продолжится в начале весны.