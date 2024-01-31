Российский защитник Илья Кутепов вёл переговоры с ярославским «Шинником».

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 30-летний футболист контактировал с представителями «Шинника». Однако, по нашей информации, стороны не смогли договориться по зарплате.

Напомним, ранее Кутепов выступал за «Спартак» и «Торпедо». На данный момент защитник является игроком «Велеса».

В первой части сезона футболист принял участие в 11 матчах с учетом всех турниров и отметился двумя забитыми мячами.

Контракт Кутепова с клубом рассчитан до конца текущего сезона. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.