Голкипер «Ротора» Сергей Самок покинул волгоградский клуб и присоединился к участнику Мелбет-Первой лиги, «КАМАЗу» из Набережных Челнов. Об этом официально сообщает пресс-служба клуба из Татарстана. Контракт до конца сезона.

«Состав нашей команды пополнил вратарь. Сергей в своем послужном списке имеет опыт выступления за «СКА-Хабаровск», «Новосибирск» и «Ротор». Футболист будет играть в нашей команде под 41 номером. Добро пожаловать в команду, Серёга!», - пишет пресс-служба «автозаводцев».

Новый клуб 22-летний вратарь обрёл в статусе свободного агента. В этом сезоне у него семь матчей за «Ротор», в которых он пропустил шесть мячей, а в трёх играх сохранил ворота «сухими».