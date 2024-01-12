Чепчугов поздравил Тихонова с назначением в «Енисей»

Экс-вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на назначение Андрея Тихонова главным тренером красноярского «Енисея».
«Замечательный выбор! Тихонов в мире спорта - уважаемая личность! Пожелаю успехов и надеюсь, что он сможет решить поставленные задачи! Мои поздравления легенде», - передает слова Сергея «РБ Спорт».
О назначении Тихонова было объявлено несколько дней назад.
В нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги красноярский коллектив набрал 24 очка после 20 туров. «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице. Розыгрыш турнира возобновится в начале марта.
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