Чепчугов поздравил Тихонова с назначением в «Енисей»

Экс-вратарь московского ЦСКА Сергей Чепчугов отреагировал на назначение Андрея Тихонова главным тренером красноярского «Енисея».

«Замечательный выбор! Тихонов в мире спорта - уважаемая личность! Пожелаю успехов и надеюсь, что он сможет решить поставленные задачи! Мои поздравления легенде», - передает слова Сергея «РБ Спорт».

О назначении Тихонова было объявлено несколько дней назад.

В нынешнем сезоне Мелбет-Первой лиги красноярский коллектив набрал 24 очка после 20 туров. «Енисей» занимает десятое место в турнирной таблице. Розыгрыш турнира возобновится в начале марта.