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Мелбет-Первая лига

Виталий Калешин: «Жду от брата побед и выхода в Премьер-лигу»

14 Декабря 2023 • 18:57 Комментировать

Бывший российский футболист, брат нового главного тренера «Алании» Евгения Калешина Виталий Калешин пожелал своему брату успеха на новом месте.

«Жду от него побед и выхода в Премьер-Лигу. Уверен, что с футбольной точки зрения всё будет хорошо. Но это полбеды, вопрос со стадионом бы решить», - рассуждает Виталий для Metaratings.

Напомним, что Евгений официально возглавил «Аланию» на текущей неделе, подписав долгосрочный четырёхлетний контракт. «Алания» после первой половины сезона Мелбет-Первой лиги разместилась лишь на шестом месте турнирной таблицы. В конце ноября тренера уволили из «Акрона».

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Алания Виталий Калешин Евгений Калешин ещё теги
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