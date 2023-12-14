Виталий Калешин: «Жду от брата побед и выхода в Премьер-лигу»

Бывший российский футболист, брат нового главного тренера «Алании» Евгения Калешина Виталий Калешин пожелал своему брату успеха на новом месте.

«Жду от него побед и выхода в Премьер-Лигу. Уверен, что с футбольной точки зрения всё будет хорошо. Но это полбеды, вопрос со стадионом бы решить», - рассуждает Виталий для Metaratings.

Напомним, что Евгений официально возглавил «Аланию» на текущей неделе, подписав долгосрочный четырёхлетний контракт. «Алания» после первой половины сезона Мелбет-Первой лиги разместилась лишь на шестом месте турнирной таблицы. В конце ноября тренера уволили из «Акрона».