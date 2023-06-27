Бразильский форвард Маркос Гильерме покинул подмосковные «Химки», сообщает пресс-служба российской команды.

В вылетевшем из РПЛ клубе нападающий провёл менее полугода карьеры, пополнив состав химчан минувшей зимой. Всего в 10 матчах за «Химки» Гильерме сумел отличиться одним забитым голом – в ворота «Факела» в рамках 18 тура Премьер-лиги.

«Благодарим Маркоса за игру и желаем успехов в дальнейшем футбольном пути», - сказали игроку на прощание в подмосковном клубе.

Ранее появился слух, что Гильерме может продолжить свою карьеру в той же стране, где выступает звезда сборной Португалии, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду».