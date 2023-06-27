Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Маркос Гильерме покинул «Химки» официально

27 Июня 2023 • 18:22 Комментировать

Бразильский форвард Маркос Гильерме покинул подмосковные «Химки», сообщает пресс-служба российской команды.

В вылетевшем из РПЛ клубе нападающий провёл менее полугода карьеры, пополнив состав химчан минувшей зимой. Всего в 10 матчах за «Химки» Гильерме сумел отличиться одним забитым голом – в ворота «Факела» в рамках 18 тура Премьер-лиги.

«Благодарим Маркоса за игру и желаем успехов в дальнейшем футбольном пути», - сказали игроку на прощание в подмосковном клубе.

Ранее появился слух, что Гильерме может продолжить свою карьеру в той же стране, где выступает звезда сборной Португалии, форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Маркос Гильерме
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Июня
18:22 · Россия. Первая лига
Маркос Гильерме покинул «Химки» официально
18:13 · Россия. Первая лига
«Торпедо» рассталось с Караевым официально
10:21 · Россия. Первая лига
«Химки» близки к подписанию контракта с Мохаммадом
09:48 · Россия. Первая лига
Нападающий «Родины» Тимошенко: «Звание открытия сезона никак не затуманивает моё сознание»
09:00 · Россия. Первая лига
«СКА-Хабаровск» во вторник проведёт первый товарищеский матч перед началом сезона
00:10 · Россия. Первая лига
В «Родине» заверили, что не собираются менять главного тренера
26 Июня
22:23 · Россия. Премьер-лига
Экс-форвард «Химок» Долгов продолжит карьеру в «Факеле» официально
18:53 · Россия. Первая лига
Экс-защитник «Химок» Данилкин стал игроком «Акрона» официально
18:21 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич признан лучшим тренером сезона в Первой лиге официально
18:07 · Россия. Первая лига
Экс-армеец Жамалетдинов – игрок «Волгаря» официально
17:50 · Россия. Первая лига
«Торпедо» рассталось с молодым вратарём, год назад его признали лучшим в ФНЛ официально
16:48 · Россия. Первая лига
​Агент подтвердил переход Довбни в «Шинник» официально
16:10 · Россия. Первая лига
​Гащенков близок к переходу в «Шинник» эксклюзив
14:19 · Россия. Первая лига
​Довбня подписал контракт с «Шинником» эксклюзив
13:51 · Россия. Первая лига
​Газизов ответил на вопрос о возможном назначении в «Динамо» из Махачкалы
Все новости
Рекомендуем