Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Игрок «Химок» может переехать в лигу, где выступает Роналду

23 Июня 2023 • 14:05 Комментировать

Бразильский атакующий полузащитник Маркос Гильерме, который выступает за подмосковные «Химки», покидает российский коллектив.

Как стало известно журналистам издания Sport24, 27-летний южноамериканский футболист продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Гильерме перебрался в «Химки» в феврале текущего года на правах свободного агента из «Сан-Паулу». В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Маркос провел десять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата России подмосковный коллектив вылетел в первый дивизион.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Химки Маркос Гильерме
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Июня
14:05 · Россия. Первая лига
Игрок «Химок» может переехать в лигу, где выступает Роналду
13:32 · Россия. Первая лига
Игрок «Крыльев Советов» Писарский: «Постараемся ярко начать сезон»
09:12 · Россия. Первая лига
В «СКА-Хабаровске» надеются сыграть 11 воспитанниками
22 Июня
19:59 · Россия. Премьер-лига
«Алания» арендовала вингера «Ростова» официально
19:33 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» назвали соперников в рамках подготовки к сезону
13:06 · Россия. Первая лига
Три клуба интересуются игроком «Торпедо» Эркиновым
10:43 · Россия. Первая лига
Анисимов покидает «СКА-Хабаровск», его новым клубом станет «Волгарь»
10:32 · Россия. Премьер-лига
«СКА-Хабаровск» усилился полузащитником «Локомотива» официально
21 Июня
22:17 · Россия. Первая лига
В «Торпедо» подтвердили уход Нетфуллина официально
19:59 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» назвали соперников в рамках подготовки к новому сезону
18:53 · Россия. Премьер-лига
В «Рубине» назвали соперников на предсезонных сборах
16:58 · Россия. Первая лига
​Газизов скоро станет гендиректором «Динамо» Махачкала – Гаджиев
20 Июня
22:38 · Россия. Первая лига
Нетфуллин прокомментировал расторжение контракта с «Торпедо»
19:44 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Манелов перебрался в «Торпедо» официально
18:20 · Россия. Первая лига
Источник: Нетфуллин покинул «Торпедо»
Все новости
Рекомендуем