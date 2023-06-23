Игрок «Химок» может переехать в лигу, где выступает Роналду

Бразильский атакующий полузащитник Маркос Гильерме, который выступает за подмосковные «Химки», покидает российский коллектив.

Как стало известно журналистам издания Sport24, 27-летний южноамериканский футболист продолжит карьеру в чемпионате Саудовской Аравии.

Гильерме перебрался в «Химки» в феврале текущего года на правах свободного агента из «Сан-Паулу». В минувшем сезоне Российской премьер-лиги Маркос провел десять матчей, в которых отметился одним забитым мячом.

По итогам прошлого розыгрыша чемпионата России подмосковный коллектив вылетел в первый дивизион.