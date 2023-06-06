Газизов прокомментировал свой уход из «Уфы»

В понедельник было объявлено о том, что Шамиль Газизов подал в отставку с должности генерального директора «Уфы». Известный функционер прокомментировал свой уход из уфимского клуба.

«Капитан корабля должен уходить последним. Мы верили, что останемся в Первой лиге. Такое решение было принято, спасибо республике за возможность заниматься футбольным творчеством», - сказал Газизов, чьи слова приводит «РИА Новости».

Газизов отметил, что за 12 лет его работы футбол в Башкирии получил хорошее развитие.

Напомним, что по итогам сезона 2022/2023 «Уфа» вылетела из Первой лиги в третий по рангу футбольный дивизион.

Взял вину на себя: Газизов подал в отставку после вылета «Уфы» в третий дивизион