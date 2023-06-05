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Первая лига

Взял вину на себя: Газизов подал в отставку после вылета «Уфы» в третий дивизион официально

05 Июня 2023 • 15:56 Комментировать

Шамиль Газизов подал в отставку с должности генерального директора «Уфы». Об этом рассказывает пресс-служба уфимского клуба.

В коротком сообщении пресс-службы «Уфы» отмечается, что Газизов взял на себя вину за провал команды в завершившемся сезоне. Как известно, «горожане» вылетели из Первой лиги. Теперь они будут выступать лишь в третьем по рангу футбольном дивизионе России.

«Уфа» отмечает, что в понедельник состоится собрание учредителей клуба. 

Напомним, что из Премьер-лиги «Уфа» вылетела год назад. Тогда команда до последних минут боролась за право остаться в топ-дивизионе. 

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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