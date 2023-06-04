Самошников покинет «Рубин» — игрок уже выбрал новый клуб

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался о своём будущем.

«Принял ли я решение по будущему? Для себя — да, принял. Все и все узнают в ближайшее время. Это «Локомотив»? Возможно. «Рубин» делал предложение. Но у меня все было уже решено», — приводит слова Самошникова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 28 матчах Первой лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Рубином» истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что Самошников покинет казанский клуб и пополнит состав московского «Локомотива».