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Первая лига

Самошников покинет «Рубин» — игрок уже выбрал новый клуб

04 Июня 2023 • 12:01 Комментировать

Защитник «Рубина» Илья Самошников высказался о своём будущем.

«Принял ли я решение по будущему? Для себя — да, принял. Все и все узнают в ближайшее время. Это «Локомотив»? Возможно. «Рубин» делал предложение. Но у меня все было уже решено», — приводит слова Самошникова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 25-летний футболист принял участие в 28 матчах Первой лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет четыре результативные передачи. Контракт игрока с «Рубином» истекает 30 июня.

Ранее сообщалось, что Самошников покинет казанский клуб и пополнит состав московского «Локомотива».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Илья Самошников
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