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Источник: Самошников подпишет контракт с «Локомотивом» 4-5 июня слухи

28 Мая 2023 • 22:41 Комментировать

Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников 4-5 июня подпишет контаркт московским «Локомотивом», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, предварительное соглашение на три года со столичным клубом уже подписано, осталось только обсудить последние детали.

Контракт 25-летнего футболиста с «Рубином», который вернулся в Российскую премьер-лигу, рассчитан до 30 июня этого года.

В текущем сезоне Самошников принял участие в 28 играх Первой лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Рубин Илья Самошников
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