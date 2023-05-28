Защитник казанского «Рубина» Илья Самошников 4-5 июня подпишет контаркт московским «Локомотивом», об этом в своём телеграм-канале сообщил журналист Иван Карпов.

По данным источника, предварительное соглашение на три года со столичным клубом уже подписано, осталось только обсудить последние детали.

Контракт 25-летнего футболиста с «Рубином», который вернулся в Российскую премьер-лигу, рассчитан до 30 июня этого года.

В текущем сезоне Самошников принял участие в 28 играх Первой лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами партнёрам по команде.