«Нефтехимик» оставил «Уфу» в зоне вылета

В 33-м туре Первой лиги немотивированный «Нефтехимик» принимал «Уфу», которая имеет шансы на выживание. Гости ничего не смогли противопоставить середнякам соревнований и пропустили по голу в начале каждого тайма - 0:2. Голы в активе Максима Лайкина и Артёма Котика.

«Нефтехимик» вышел на восьмое место, соперник идет третьим с конца и рискует вылететь.