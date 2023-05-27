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Первая лига

«Нефтехимик» оставил «Уфу» в зоне вылета

27 Мая 2023 • 19:31 Комментировать
Нефтехимик
2:0
Уфа
окончен

В 33-м туре Первой лиги немотивированный «Нефтехимик» принимал «Уфу», которая имеет шансы на выживание. Гости ничего не смогли противопоставить середнякам соревнований и пропустили по голу в начале каждого тайма - 0:2. Голы в активе Максима Лайкина и Артёма Котика.

«Нефтехимик» вышел на восьмое место, соперник идет третьим с конца и рискует вылететь.

Протокол игры  
Нефтехимик2:0Уфа
(1:0) Лайкин Максим9'  
(2:0) Котик Артём60'  
Голубев АндрейСитдиков МаратКалугин НикитаШоркин МаксимБердников АлексейЛайкин Максим 46' (Котов Павел ( 46') Галиулин Вагиз 71' (Джамилов Султан ( 71') Дворецков Филипп 71' (Школик Игорь ( 71') Москвичёв ВладимирБарсов Максим 46' (Котик Артём ( 46') Базелюк Константин 84' (Черкес Евгений ( 84')
Запасные: Кеваев ГригорийЯнушковский РоманОбухов Игорь
Хамхоев ХазбулатСухов АлександрМухин АлександрЕрохин КонстантинНикитин Андрей ВладимировичГолубев Артём 46' (Ортис Дилан ( 46') Емельянов ДанилаЕвсеев Алексей 64' (Сандрачук Александр ( 64') Касинтура ЭгашКарп Кэтэлин 82' (Погосов Артём ( 82') Молтенинов Илья
Запасные: Минаев РоманАхатов ДанилЕрофеев ДаниилКонюхов ВадимЧернов Алексей
27 мая.

 

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Нефтехимик Уфа
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