«Нефтехимик» оставил «Уфу» в зоне вылета

В 33-м туре Первой лиги немотивированный «Нефтехимик» принимал «Уфу», которая имеет шансы на выживание. Гости ничего не смогли противопоставить середнякам соревнований и пропустили по голу в начале каждого тайма - 0:2. Голы в активе Максима Лайкина и Артёма Котика.
«Нефтехимик» вышел на восьмое место, соперник идет третьим с конца и рискует вылететь.
Протокол игры
|(1:0) Лайкин Максим9'
|(2:0) Котик Артём60'
Голубев Андрей•Ситдиков Марат•Калугин Никита•Шоркин Максим•Бердников Алексей•Лайкин Максим46' (Котов Павел (46') •Галиулин Вагиз71' (Джамилов Султан (71') •Дворецков Филипп71' (Школик Игорь (71') •Москвичёв Владимир•Барсов Максим46' (Котик Артём (46') •Базелюк Константин84' (Черкес Евгений (84')
Запасные: Кеваев Григорий•Янушковский Роман•Обухов Игорь
Хамхоев Хазбулат•Сухов Александр•Мухин Александр•Ерохин Константин•Никитин Андрей Владимирович•Голубев Артём46' (Ортис Дилан (46') •Емельянов Данила•Евсеев Алексей64' (Сандрачук Александр (64') •Касинтура Эгаш•Карп Кэтэлин82' (Погосов Артём (82') •Молтенинов Илья
27 мая.
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