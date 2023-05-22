«Уфа» сможет выступать в следующем сезоне в Первой лиге

«Уфа» сможет продолжить выступать в Первой лиге на будущий сезон, если сохранит в ней прописку – клуб получил необходимую для этого лицензию РФС-2. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

«Футбольный клуб «Уфа» получил лицензию, позволяющую в следующем сезоне выступать в Первой лиге (ФНЛ) сезона-2023/24», - рассказали в клубе.

Помимо этого, на клуб наложен запрет на регистрацию новых игроков.

Напомним, что на данный момент «Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги и может вылететь во Вторую лигу. Это зона вылета, у клуба 32 набранных очка. Отставание от спасительного 14 места, которое занимает «Кубань» - два очка.

Год назад уфимцы являлись участниками РПЛ.

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