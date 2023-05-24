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Первая лига

В «Волгаре» прокомментировали ситуацию с отказом выдачи лицензии РФС-I эксклюзив

24 Мая 2023 • 16:45 Комментировать
Волгарь
...
Краснодар-2
27.05 17:00

Заместитель директора астраханского «Волгаря» Андрей Шарохин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал невыдачу лицензии РФС-I клубу на следующий сезон.

«Мы не владеем такой информацией, и ничего сказать не могу», — сказал Шарохин.

Ранее на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС) появился список из клубов, которые не получили лицензии РФС-I для участия в следующем сезоне в ФНЛ или РПЛ. Среди них находится и астраханский «Волгарь».

В нынешнем сезоне команда выступает в Первой лиге. После 32 туров «Волгарь» набрал 44 очка и располагается на седьмом месте в турнирной таблице.


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Евро-Футбол.Ру,
Волгарь РФС Первая лига
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