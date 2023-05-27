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Первая лига

Вылетающий «Краснодар-2» устроил разгром «Волгарю»

27 Мая 2023 • 18:59 Комментировать
Волгарь
0:3
Краснодар-2
окончен

Вылетающий из Первой лиги «Краснодар-2» в предпоследнем для себя матче в «лучшей лиге мира» сумел огорчить «Волгарь», который претендовал на повышение в классе. «Двойка» «быков» в гостях устроила сопернику разгром (3:0) благодаря голам Данила Карпова, Давида Кокоева и Дмитрия Кучугуры.

Астраханцы делят восьмое место, соперник все равно последний.

Протокол игры  
Волгарь0:3Краснодар-2
  31'Карпов Данил (0:1)
  45'Кокоев Давид (0:2)
  72'Кучугура Дмитрий (0:3)
Смирнов ОлегГаврилович АлексейХомуха ИванЛиповой Данил 78' (Косарев Кирилл ( 78') Печенкин Никита 46' (Муллин Камиль ( 46'  59') Ткачук Денис 19' (Царукян Валерий ( 19') Смирнов Данила  53' 54' (Ращеня Илья ( 54') Павлишин АлексейДелькин Артём 46' (Ведерников Данила ( 46') Гилязетдинов АртурНосов Александр
Запасные: Козлов ДанилаЛесников ДмитрийСаганович ДмитрийБолонин АлександрБрагин Владислав
Сафронов РоманГайворонский Данила  17' 46' (Ндука Ифеани Давид ( 46') Исаенко ОлегПивоваров Дмитрий  7' 80' (Логачёв Богдан ( 80') Иванов Дмитрий IIIКучугура ДмитрийЗащепкин РоманКокоев Давид 61' (Окоронкво Джонатан Теофилус ( 61') Кутовой Максим 67' (Попов Омар ( 67') Самко Владислав  35'Карпов Данил  43' 61' (Гетьман Никита ( 61')
Запасные: Голиков ДаниилКомар Степан
27 мая.

 

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Волгарь Краснодар-2
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