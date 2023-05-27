Вылетающий «Краснодар-2» устроил разгром «Волгарю»

Вылетающий из Первой лиги «Краснодар-2» в предпоследнем для себя матче в «лучшей лиге мира» сумел огорчить «Волгарь», который претендовал на повышение в классе. «Двойка» «быков» в гостях устроила сопернику разгром (3:0) благодаря голам Данила Карпова, Давида Кокоева и Дмитрия Кучугуры.
Астраханцы делят восьмое место, соперник все равно последний.
Протокол игры
|31'Карпов Данил (0:1)
|45'Кокоев Давид (0:2)
|72'Кучугура Дмитрий (0:3)
Смирнов Олег•Гаврилович Алексей•Хомуха Иван•Липовой Данил78' (Косарев Кирилл (78') •Печенкин Никита46' (Муллин Камиль (46') • 59'Ткачук Денис19' (Царукян Валерий (19') •Смирнов Данила 53'54' (Ращеня Илья (54') •Павлишин Алексей•Делькин Артём46' (Ведерников Данила (46') •Гилязетдинов Артур•Носов Александр
Сафронов Роман•Гайворонский Данила 17'46' (Ндука Ифеани Давид (46') •Исаенко Олег•Пивоваров Дмитрий 7'80' (Логачёв Богдан (80') •Иванов Дмитрий III•Кучугура Дмитрий•Защепкин Роман•Кокоев Давид61' (Окоронкво Джонатан Теофилус (61') •Кутовой Максим67' (Попов Омар (67') •Самко Владислав• 35'Карпов Данил 43'61' (Гетьман Никита (61')
Запасные: Голиков Даниил•Комар Степан
27 мая.
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