Вылетающий «Краснодар-2» устроил разгром «Волгарю»

Вылетающий из Первой лиги «Краснодар-2» в предпоследнем для себя матче в «лучшей лиге мира» сумел огорчить «Волгарь», который претендовал на повышение в классе. «Двойка» «быков» в гостях устроила сопернику разгром (3:0) благодаря голам Данила Карпова, Давида Кокоева и Дмитрия Кучугуры.

Астраханцы делят восьмое место, соперник все равно последний.