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Первая лига

«Волга» с «Арсеналом» не порадовали голами

15 Апреля 2023 • 18:02 Комментировать
Волга Ульяновск
0:0
Арсенал Тула
окончен

В 27-м туре Первой лиги «Волга» играла против «Арсенала». В первом тайме Джордже Деспотович и Кирилл Панченко были ближе всех к успеху, но били неточно. После перерыва уже голкипер гостей Егор Шамов минимум дважды спасал свою команду, но реальных моментов ни у кого не было.

0:0, очередная ничья в туре. «Волга» предпоследняя, «Арссенал» - шестой. 

Протокол игры  
Волга Ульяновск0:0Арсенал Тула
Климович АндрейМагомадов Чингиз  58'Данилкин Егор  45'Дашаев АсланСтефен ГодфриКубышкин Илья 58' (Воронин Евгений ( 58') Морозов КириллПаскин Герман 59' (Рахманов Денис ( 59') Ефремов Дмитрий 58' (Махмутов Руслан ( 58') Билалов Билал 84' (Аллеф де Андраде ( 84') Герюгов Азнаур
Запасные: Рахманов ДмитрийМарухин ВладимирХабибуллин АйдарМорозов СемёнКутин ДенисКирсанов НикитаМаксименков Илья
Шамов ЕгорСтепанов ДанилСокол АртёмСериков ИльяБольшаков КириллПанченко Кирилл 81' (Яковлев Михаил ( 81'  83') Ткачёв СергейКайнов МаксимХабибов Ансор 46' (Ставпец Александр ( 46') Деспотович ДжорджеМанелов Ираклий
Запасные: Шумских АлексейКоченков АнтонКулешин ИльяГригалава ГиаКозлов ИванПомерко АлексейГребенщиков Александр
15 апреля.

 

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Волга Ульяновск Арсенал Тула
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