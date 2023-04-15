«Волга» с «Арсеналом» не порадовали голами

В 27-м туре Первой лиги «Волга» играла против «Арсенала». В первом тайме Джордже Деспотович и Кирилл Панченко были ближе всех к успеху, но били неточно. После перерыва уже голкипер гостей Егор Шамов минимум дважды спасал свою команду, но реальных моментов ни у кого не было.

0:0, очередная ничья в туре. «Волга» предпоследняя, «Арссенал» - шестой.