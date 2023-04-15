«Волга» с «Арсеналом» не порадовали голами

В 27-м туре Первой лиги «Волга» играла против «Арсенала». В первом тайме Джордже Деспотович и Кирилл Панченко были ближе всех к успеху, но били неточно. После перерыва уже голкипер гостей Егор Шамов минимум дважды спасал свою команду, но реальных моментов ни у кого не было.
0:0, очередная ничья в туре. «Волга» предпоследняя, «Арссенал» - шестой.
Протокол игры
Климович Андрей•Магомадов Чингиз• 58'Данилкин Егор• 45'Дашаев Аслан•Стефен Годфри•Кубышкин Илья58' (Воронин Евгений (58') •Морозов Кирилл•Паскин Герман59' (Рахманов Денис (59') •Ефремов Дмитрий58' (Махмутов Руслан (58') •Билалов Билал84' (Аллеф де Андраде (84') •Герюгов Азнаур
Шамов Егор•Степанов Данил•Сокол Артём•Сериков Илья•Большаков Кирилл•Панченко Кирилл81' (Яковлев Михаил (81') • 83'Ткачёв Сергей•Кайнов Максим•Хабибов Ансор46' (Ставпец Александр (46') •Деспотович Джордже•Манелов Ираклий
15 апреля.
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