Тульский «Арсенал» нацелился на голкипера «Велеса»

В тульском «Арсенале» намерены подписать 23-летнего голкипера московского «Велеса» Петра Косаревского.

По информации «Спорт-Экспресса», «оружейники» ищут усиление на позицию вратаря. На данный момент голкиперами туляков являются Антон Коченков, Егор Шамов и Михаил Левашов. Двоим голкиперам из списка уже за 30 лет, а Шамову – 28.

Помимо «Арсенала», Косаревским интересуются в одном из неназванных клубов Премьер-лиги.

В текущем сезоне в 12 матчах в рамках Первой лиги молодой вратарь пропустил всего лишь 12 голов.