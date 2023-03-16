Генеральный директор «Шинника» поддержал возвращение системы «весна-осень»

Генеральный директор ярославского «Шинника» Сергей Кулаков высказался о возможном возвращении системы «весна-осень».

«Надо признать, что переход на систему «осень-весна» не оправдал себя. Все пункты «за эту систему» ничего не поменяли и не улучшили. Понятно, что решение было принято по желанию отдельных клубов высшей лиги. Но оно никак не помогло им войти в топы, участвуя в еврокубках», – заявил функционер в интервью изданию «РБ Спорт».

По его словам, проблема возникает с тем, что финансовый год не совпадает с длительностью сезона. Также Кулаков напомнил, что была разработана программа, по которой клубы будут играть в манежах, которая не была воплощена в реальность, поэтому в России необходимо проводить футбольные матчи летом.

Напомним, что система «осень-весна» начала функционировать с 2011 года, что позволило российскому футболу подстроиться под европейскую систему.