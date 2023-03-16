Главного тренера «Уфы» дисквалифицировали на два матча

Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков дисквалифицирован на два матча Первой лиги, об этом сообщает сайт РФС. Тренер «заработал» удаление в матче Первой лиги против «Волгаря» из Астрахани. В той выездной игре уфимцы уступили – 0:1. Отмечается, что тренер получил дисквалификацию за своё оскорбительное поведение.

Напомним, что текущий сезон в Первой лиге «Уфа» явно не может записать себе в актив. Клуб, восемь лет выступавший в РПЛ, борется за выживание в дивизионе ниже.

На данный момент у «Уфы» 15 место в турнирной таблице и всего лишь 21 набранное очко, отрыв от зоны вылета – один пункт.