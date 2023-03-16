Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Главного тренера «Уфы» дисквалифицировали на два матча

16 Марта 2023 • 23:11 Комментировать
Уфа
...
Шинник
19.03 12:00

Главный тренер «Уфы» Арслан Халимбеков дисквалифицирован на два матча Первой лиги, об этом сообщает сайт РФС. Тренер «заработал» удаление в матче Первой лиги против «Волгаря» из Астрахани. В той выездной игре уфимцы уступили – 0:1. Отмечается, что тренер получил дисквалификацию за своё оскорбительное поведение.

Напомним, что текущий сезон в Первой лиге «Уфа» явно не может записать себе в актив. Клуб, восемь лет выступавший в РПЛ, борется за выживание в дивизионе ниже.

На данный момент у «Уфы» 15 место в турнирной таблице и всего лишь 21 набранное очко, отрыв от зоны вылета – один пункт.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Арслан Халимбеков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УФА ШИННИК
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.03.23 в 14:30
Енисей Енисей
Арсенал Тула Арсенал Тула
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
00:00 · Россия. Первая лига
Владимир Газзаев переживает за «Аланию», но не готов возглавить её вновь
16 Марта
23:11 · Россия. Первая лига
Главного тренера «Уфы» дисквалифицировали на два матча
20:55 · Россия. Первая лига
На стадионе «Шинник» разрешили проводить матчи Первой лиги
19:08 · Россия. Первая лига
Генеральный директор «Шинника» поддержал возвращение системы «весна-осень»
15 Марта
14:47 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «Многие клубы Первой лиги могут оказывать достойное сопротивление командам РПЛ»
14 Марта
17:36 · Россия. Премьер-лига
В «Акроне» планируют попасть в РПЛ меньше, чем за три года
13 Марта
19:31 · Россия. Первая лига
Бородюк назвал три команды Первой лиги, которые поборются за выход в РПЛ
19:02 · Россия. Первая лига
«Алания» ушла от поражения в матче с «Кубанью»
15:25 · Россия. Премьер-лига
Гаранин рассказал, почему ему не удалось возглавить «Пари НН»
12 Марта
21:02 · Россия. Первая лига
«Енисей» ушёл от поражения в матче с «Шинником»
19:10 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» одолело «СКА-Хабаровск»
17:59 · Россия. Первая лига
«Родина» одержала волевую победу над «Арсеналом»
17:00 · Россия. Первая лига
«Рубин» в меньшинстве удержал победу над «Волгой»
16:58 · Россия. Первая лига
«Балтика» упрочила лидерство, разгромив «Краснодар-2»
16:54 · Россия. Первая лига
«Уфа» опустилась в зону вылета, проиграв «Волгарю»
Все новости
Рекомендуем