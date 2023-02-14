​На Украине назвали другую причину драки между российскими и украинскими футболистами

В футбольном обществе активно обсуждается драка между футболистами российского «Шинника» и украинского «Миная», случившаяся в турецком отеле. Появлялась информация о том, что конфликт спровоцировали украинцы, которые предъявляли странные требования представителям «Шинника».

Украинский телеграм-канал «Бомбардир», в свою очередь, называет другую причину драки. По данным источника, футболист «Миная» заступился за одного из членов персонала отеля, которому нахамил представитель «Шинника». Это якобы и повлекло за собой конфликт.

Ранее сообщалось, что «Шинник» после случившегося сменил отель.