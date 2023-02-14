Украинцы спровоцировали драку с россиянами на сборах – раскрыты подробности

Во вторник утром появились неприятные сообщения из Турции о драке между российскими и украинскими футболистами из «Шинника» и «Миная» соответственно. Они поселились в одном отеле в Турции, где готовятся к возобновлению сезона.

Телеграм-канал «Инсайды от Карпа» раскрыл подробности инцидента. Так, течение дня между представителями «Шинника» и «Миная» не возникало конфликтов. Всё началось вечером, когда в лифте пересеклась группа игроков «Миная» с человеком из «Шинника». Узнав, что этот человек из России, украинцы попросили его выкрикнуть своё (украинское) национальное приветствие. После отказа последовал «удар под дых».

Далее украинцы с той же просьбой обратились к начальнику «Шинника». Он предложил выйти на улицу, где завязалась драка. Позже ситуация ухудшилась: около 30 украинцев поднялись на этаж с представителями «Шинника» и вступили в драку с 12 представителями российского клуба. Некоторые игроки получили травмы.

В настоящий момент представители «Шинника» и «Миная» находятся в своих номерах. Вероятно, один из клубов переселят в другой отель.