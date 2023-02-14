​Президент ФНЛ отреагировал на драку футболистов из России и Украины

В Турции случилась драка с участием представителей российского «Шинника» и украинского «Миная» - клубы оказались в одном отеле на зимних сборах. Комментарий по поводу случившегося дал Наиль Измайлов, который занимает должность президента ФНЛ.

«В данный момент ФНЛ старается разобраться в произошедшем и оказать необходимую помощь. Лига способствует тому, чтобы расселить команды из одного отеля во избежание продолжения конфликтов», - высказался Измайлов, чьи слова приводит пресс-служба Первой лиги.

Ранее в прессе появилась информация о том, что драка была спровоцирована представителями украинского «Миная».

Футбольный сезон в России возобновится уже на следующей неделе с кубковых матчей.