Экс-игрок «Кубани» Кубышкин перейдёт в «Волгу»

Бывший полузащитник «Кубани» Илья Кубышкин в ближайшее время подпишет трудовой договор с ульяновской «Волгой».

По информации телеграм-канала «ФНЛ с Ильёвым», в клубе все ждут Кубышкина, который ранее покинул «Кубань». Источник отмечает, что между сторонами уже достигнута предварительная договоренность.

В нынешнем сезоне 27-летний хавбек принял участие в трех матчах Первой лиги и в одной игре Фонбет Кубка России, в которых не отметился результативными действиями.

Ульяновская «Волга» занимает предпоследнее (17) место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 15 очков после 20 туров.