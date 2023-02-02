Червиченко высказался о возможном переходе Павлюченко в «Уфу»

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном возвращении нападающего Романа Павлюченко в профессиональный футбол.

Ранее сообщалось, что 41-летний форвард может пополнить состав «Уфы» для того, чтобы покорить отметку в 200 голов. Напомним, в октябре 2022 года Павлюченко объявил о завершении карьеры.

«Прикольно. А если не забьет 200 гол? Потом еще на матч и еще — пока не забьет. С одной стороны, неплохая и веселая ситуация, а с другой стороны — представляете, если он выйдет и забьет?» — цитирует Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, если вернувшийся в 41 год игрок выходит и забивает, то это показывает уровень нашего футбола.

Последним клубом Павлюченко было ногинское «Знамя», за которое он выступал с 2019 по 2022 год.