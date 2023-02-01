Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

Павлюченко может возобновить карьеру - назван потенциальный клуб

01 Февраля 2023 • 23:35 Комментировать

Известный российский центрфорвард Роман Павлюченко ведет переговоры о возобновлении карьеры в Первой лиге. Заинтересованность в услугах 41-летнего ветерана проявляет «Уфа», об этом сообщается в телеграм-канале «Румит».

Источник отмечает, что инициатором проведения переговоров выступает футбольный агент Роман Орещук, который представляет интересы Павлюченко.

Роман объявил о завершении карьеры осенью прошлого года. Последним клубом нападающего было «Знамя» (Ногинск). За свою карьеру Павлюченко поиграл за «Спартак», «Локомотив», «Тоттенхэм» и другие клубы. В составе сборной России форвард забил 21 гол в 51 поединке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Уфа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Февраля
23:35 · Россия. Первая лига
Павлюченко может возобновить карьеру - назван потенциальный клуб
20:40 · Россия. Первая лига
Уткульбаев – о победе над «Навбахором»: «Качественный матч»
18:53 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» арендовала Фольмера у «Ростова»
17:22 · Россия. Первая лига
​«Рубину» запретили регистрировать новичков после обращения Солтмурада Бакаева
12:02 · Россия. Первая лига
Румынский «Оцелул» отказался играть с «Енисеем» за час до начала товарищеского матча
31 Января
15:52 · Россия. Премьер-лига
Григорий Иванов: «Алания»? Гаджимурадов хочет играть в РПЛ»
08:01 · Россия. Первая лига
Кто вместе с Рубином вернется в Премьер-лигу
00:45 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» назвал соперников на втором сборе в Турции
30 Января
22:03 · Россия. Первая лига
Парфёнов прокомментировал победу «Родины» над «Уралом»
19:23 · Россия. Первая лига
Кузьмин: «Пока никто из нового менеджмента «Рубина» со мной не контактировал»
13:04 · Россия. Премьер-лига
Яровинский рассказал, почему сорвался переход Самошникова в «Динамо»
12:16 · Россия. Первая лига
Аднан присоединился к «Рубину» на сборах
29 Января
22:21 · Россия. Первая лига
Яровинский уверен в скором возвращении «Рубина» в РПЛ
21:25 · Россия. Первая лига
Яровинский рассказал о срыве переговоров по приходу Гаранина в «Рубин»
20:38 · Россия. Первая лига
Яровинский выделил причины ухода Слуцкого из «Рубина»
Все новости
Рекомендуем