Павлюченко может возобновить карьеру - назван потенциальный клуб

Известный российский центрфорвард Роман Павлюченко ведет переговоры о возобновлении карьеры в Первой лиге. Заинтересованность в услугах 41-летнего ветерана проявляет «Уфа», об этом сообщается в телеграм-канале «Румит».

Источник отмечает, что инициатором проведения переговоров выступает футбольный агент Роман Орещук, который представляет интересы Павлюченко.

Роман объявил о завершении карьеры осенью прошлого года. Последним клубом нападающего было «Знамя» (Ногинск). За свою карьеру Павлюченко поиграл за «Спартак», «Локомотив», «Тоттенхэм» и другие клубы. В составе сборной России форвард забил 21 гол в 51 поединке.