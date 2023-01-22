​Агент назвал условия ухода Ломовицкого из «Рубина»

Валериюс Мижигурскис, агент полузащитника «Рубина» Александра Ломовицкого, сказал несколько слов о будущем футболиста. По словам агента, 24-летний игрок сейчас не думает о смене клубной прописки.

«В «Рубин» пришло новое руководство, Ломовицкий хочет помочь клубу выйти в РПЛ. Другие варианты он не рассматривает», - высказался Мижигурскис, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

По словам агента, Ломовицкий в настоящий момент имеет три-четыре предложения от других клубов, однако игрок не хочет уходить в аренду. Мижигурскис отметил, что Ломовицкий может сменить клуб при двух условиях. Сюда относятся полный выкуп игрока (не аренда) и серьёзные задачи нового клуба (не борьба за выживание).

За «Рубин» Александр Ломовицкий провёл 13 матчей и забил один гол. Сейчас команда выступает в Первой лиге.