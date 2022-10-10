«Алания» обыграла конкурентов из «Арсенала» и снова лидирует в Первой лиге

Главный матч 13-го тура Первой лиги был вынесен на понедельник. Прямые конкуренты за топ-места, «Арсенал» и «Алания», сошлись в борьбе за важные очки. В конце первого тайма защитник туляков потерял мяч под давлением противника, и Артур Галоян нанес разящий удар. В середине второго тайма уже автор первого гола ассистировал партнеру, и Николай Гиоргобиани эффектно пробил головой в падении - 2:0.

«Алания» с 26 очками вышла в лидеры, туляки пятые с отставанием от первого места в две победы.