Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Первая лига

«Алания» обыграла конкурентов из «Арсенала» и снова лидирует в Первой лиге

10 Октября 2022 • 21:29 Комментировать
Арсенал Тула
0:2
Алания
окончен

Главный матч 13-го тура Первой лиги был вынесен на понедельник. Прямые конкуренты за топ-места, «Арсенал» и «Алания», сошлись в борьбе за важные очки. В конце первого тайма защитник туляков потерял мяч под давлением противника, и Артур Галоян нанес разящий удар. В середине второго тайма уже автор первого гола ассистировал партнеру, и Николай Гиоргобиани эффектно пробил головой в падении - 2:0.

«Алания» с 26 очками вышла в лидеры, туляки пятые с отставанием от первого места в две победы.

Протокол игры  
Арсенал Тула0:2Алания
  42'Галоян Артур (0:1)
  71'Гиоргобиани Николай (0:2)
Шамов ЕгорСериков ИльяСуханов Артём Романович 82' (Сокол Артём ( 82') Григалава Гиа  84'Насыров ИсламжанХабибов Ансор 70' (Яковлев Михаил ( 70') Ткачёв Сергей 16' (Алиев Камран ( 16') Панченко КириллКайнов Максим 70' (Деспотович Джордже ( 70'  80') Григорян Арутюн 82' (Степанов Данил ( 82') Луценко Евгений
Запасные: Шумских АлексейБольшаков КириллЯнов ДанилаЛевашов МихаилМануйлов РоманКозлов ИванСтавпец Александр
Солдатенко РостиславКочиев ХетагБагаев Алан 60' (Засеев Азамат ( 60') Качмазов СосланХабалов АланЦараев АланГалоян Артур  66' 76' (Корян Аршак ( 76') Хосонов Хетаг  27'Петров Максим Вячеславович  18' 76' (Мазурин Андрей ( 76') Машуков ИсламГиоргобиани Николай  63'
Запасные: Хугаев АланКоротков Александр IIЧочиев АланТарба ЗаурЭльдарушев Абу-СаидТомаев АзаматДзахов ДавидТатаев АлексейШавлохов Давид
10 октября.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Арсенал Тула
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Арсенал Тула Арсенал Тула
Алания Алания
0
2
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Октября
21:29 · Россия. Первая лига
«Алания» обыграла конкурентов из «Арсенала» и снова лидирует в Первой лиге
15:59 · Россия. Первая лига
​Орлов не считает, что Слуцкий заслуживает увольнения
09 Октября
19:57 · Россия. Первая лига
«Енисей» уверенно обыграл «Родину»
19:55 · Россия. Первая лига
«Балтика» ушла от поражения в матче с «Нефтехимиком» и захватила лидерство
18:06 · Россия. Первая лига
Махачкалинское «Динамо» проиграло «Уфе»
18:04 · Россия. Первая лига
«Волгарь» и «КАМАЗ» не забивали в матче с тремя удалениями
18:01 · Россия. Первая лига
«Шинник» уверенно победил в матче с «Велесом»
16:56 · Россия. Первая лига
«Акрон» вернулся к ничейным результатам, не сумев забить «Кубани»
16:02 · Россия. Первая лига
«Краснодар-2» и «Волга» не смогли прервать безвыигрышные серии
14:36 · Россия. Первая лига
​Слуцкий: «Мы что, Мбаппе купили?»
08 Октября
15:08 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Пожелаю моему другу Владимиру Быстрову, чтобы он никогда не стал жертвой домашнего насилия» 1
07 Октября
22:46 · Россия. Первая лига
Широков: «Балтика» правильно поступила с Гогричиани»
22:37 · Россия. Первая лига
Кавазашвили: «Нервы — слабое место Слуцкого»
21:47 · Россия. Первая лига
Кечинов считает, что Слуцкому следует покинуть «Рубин» 1
16:45 · Россия. Первая лига
​В Первой лиге извинились за фото обезьяны в шарфе «Уфы»
Все новости
Рекомендуем