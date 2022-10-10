«Алания» обыграла конкурентов из «Арсенала» и снова лидирует в Первой лиге

Главный матч 13-го тура Первой лиги был вынесен на понедельник. Прямые конкуренты за топ-места, «Арсенал» и «Алания», сошлись в борьбе за важные очки. В конце первого тайма защитник туляков потерял мяч под давлением противника, и Артур Галоян нанес разящий удар. В середине второго тайма уже автор первого гола ассистировал партнеру, и Николай Гиоргобиани эффектно пробил головой в падении - 2:0.
«Алания» с 26 очками вышла в лидеры, туляки пятые с отставанием от первого места в две победы.
Протокол игры
|42'Галоян Артур (0:1)
|71'Гиоргобиани Николай (0:2)
Шамов Егор•Сериков Илья•Суханов Артём Романович82' (Сокол Артём (82') •Григалава Гиа• 84'Насыров Исламжан•Хабибов Ансор70' (Яковлев Михаил (70') •Ткачёв Сергей16' (Алиев Камран (16') •Панченко Кирилл•Кайнов Максим70' (Деспотович Джордже (70') • 80'Григорян Арутюн82' (Степанов Данил (82') •Луценко Евгений
Солдатенко Ростислав•Кочиев Хетаг•Багаев Алан60' (Засеев Азамат (60') •Качмазов Сослан•Хабалов Алан•Цараев Алан•Галоян Артур 66'76' (Корян Аршак (76') •Хосонов Хетаг• 27'Петров Максим Вячеславович 18'76' (Мазурин Андрей (76') •Машуков Ислам•Гиоргобиани Николай 63'
10 октября.
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