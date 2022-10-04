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Первая лига

Газизов рассказал, получал ли кто-то повестку в «Уфе»

04 Октября 2022 • 20:24 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Уфа
09.10 16:00

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на вопрос, приходили ли кому-то повестки в клубе.

«Из футболистов и тренерского штаба «Уфы» никто повестку в военкомат не получал. Из клуба — да, есть люди, получившие повестку. Но из основной команды пока никто», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 12-ти туров башкирский клуб занимает 13-е место в турнирной таблице Первой лиги, имея в своем активе 13 набранных очков. В предстоящем туре «Уфа» в гостях встретится с махачкалинским «Динамо», матч состоится 9 октября, стартовый свисток запланирован на 16:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Шамиль Газизов
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ДИНАМО МАХАЧКАЛА УФА
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