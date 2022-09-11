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Первая лига

Аджоев высказался после победы «Арсенала» над «Нефтехимиком»

 
11 Сентября 2022 • 20:05 Комментировать
Арсенал Тула
2:1
Нефтехимик
окончен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал победу своей команды над «Нефтехимиком» (2:1) в игре 9-го тура Первой лиги.

«Набрали три очка в матче против серьезного соперника, который сейчас, как говорится, на ходу. Тем ценнее наша победа, добытая в непростой борьбе», — передает слова Аджоева Sport 24.

Функционер поблагодарил своих игроков за проявленное мастерство и характер, необходимо двигаться дальше и готовиться к следующему матчу.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги, набрав 16 очков после девяти сыгранных встреч. В следующем туре тульская команда встретится с «Кубанью».

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Евро-Футбол.Ру,
Нефтехимик Арсенал Тула Гурам Аджоев
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