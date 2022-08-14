«СКА-Хабаровск» упустил перевес над «Балтикой», играя час вдесятером

В пятом туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против самого дальнего для себя географического соперника, «Балтики», и матч получился в чем-то уникальным. Хабаровчане провели час в меньшинстве после удаления Дмитрия Стародуба. Но даже вдесятером они едва не добились победы после ударов Василия Алейникова и Ильи Петрова. Дмитрий Барков забил гол в ответ на 89-й минуте, а Владислав Лазарев до финального свистка успел вырвать ничью - 2:2.
Протокол игры
|(1:0) Алейников Василий49'
|(2:0) Петров Илья60'
|89'Барков Дмитрий (2:1)
|90'Лазарев Владислав (2:2)
Сугробов Владимир•Мусалов Магомед•Адили Мевлан•Фомин Денис•Стародуб Дмитрий• 33'Алейников Василий•Сухомлинов Данила 35'36' (Анисимов Андрей (36') •Мирошниченко Никита• 90'Петров Илья82' (Муминов Ильяс (82') •Гелоян Ишхан•Турсунов Игорь68' (Алиев Саид (68')
Бориско Максим•Валиахметов Эдуард•Маляров Кирилл•Пуцко Александр•Nikola Radmanovac83' (Лазарев Владислав (83') •Кузьмин Максим•Казаев Ян•Клёнкин Данил64' (Пряхин Сергей (64') •Осипов Александр•Гузина Гедеон•Борисенко Григорий64' (Барков Дмитрий (64')
14 августа.