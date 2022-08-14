«СКА-Хабаровск» упустил перевес над «Балтикой», играя час вдесятером

В пятом туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против самого дальнего для себя географического соперника, «Балтики», и матч получился в чем-то уникальным. Хабаровчане провели час в меньшинстве после удаления Дмитрия Стародуба. Но даже вдесятером они едва не добились победы после ударов Василия Алейникова и Ильи Петрова. Дмитрий Барков забил гол в ответ на 89-й минуте, а Владислав Лазарев до финального свистка успел вырвать ничью - 2:2.