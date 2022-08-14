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Первая лига

«СКА-Хабаровск» упустил перевес над «Балтикой», играя час вдесятером

14 Августа 2022 • 20:00 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:2
Балтика
окончен

В пятом туре Первой лиги «СКА-Хабаровск» играл против самого дальнего для себя географического соперника, «Балтики», и матч получился в чем-то уникальным. Хабаровчане провели час в меньшинстве после удаления Дмитрия Стародуба. Но даже вдесятером они едва не добились победы после ударов Василия Алейникова и Ильи Петрова. Дмитрий Барков забил гол в ответ на 89-й минуте, а Владислав Лазарев до финального свистка успел вырвать ничью - 2:2.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск2:2Балтика
(1:0) Алейников Василий49'  
(2:0) Петров Илья60'  
  89'Барков Дмитрий (2:1)
  90'Лазарев Владислав (2:2)
Сугробов ВладимирМусалов МагомедАдили МевланФомин ДенисСтародуб Дмитрий  33'Алейников ВасилийСухомлинов Данила  35' 36' (Анисимов Андрей ( 36') Мирошниченко Никита  90'Петров Илья 82' (Муминов Ильяс ( 82') Гелоян ИшханТурсунов Игорь 68' (Алиев Саид ( 68')
Запасные: Помазан ЕвгенийТарасов ИванКозлов ВладимирЛевицкий ДенисКлимов КириллОрлов АлексейНаумов Михаил
Бориско МаксимВалиахметов ЭдуардМаляров КириллПуцко АлександрNikola Radmanovac 83' (Лазарев Владислав ( 83') Кузьмин МаксимКазаев ЯнКлёнкин Данил 64' (Пряхин Сергей ( 64') Осипов АлександрГузина ГедеонБорисенко Григорий 64' (Барков Дмитрий ( 64')
Запасные: Аванесян ТигранДжамилов СултанДудиев АсланГогричиани ГочаЛатышонок ЕвгенийКашчелан Младен
14 августа.

 

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окончен Арсенал Тула 1:1 Динамо Махачкала
окончен Волгарь 2:0 Енисей 3.10 3.45 2.25
окончен СКА-Хабаровск 2:2 Балтика
окончен Алания 1:0 Нефтехимик
окончен Краснодар-2 0:1 Акрон 1.92 3.55 4.00
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