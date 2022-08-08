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Первая лига

В «Рубине» ответили на вопрос о тренировках Дзюбы

08 Августа 2022 • 17:48 Комментировать

Артём Дзюба до сих пор находится без клуба. Чтобы поддерживать игровую форму, 33-летний нападающий тренируется с «Рубином» под руководством Леонида Слуцкого. В пресс-службе казанского клуба дали комментарий по поводу тренировок экс-игрока «Зенита».

«Сейчас «Рубин» на выезде. Дзюбы, как и обычно, нет с нами на выезде», - высказались в пресс-службе для «РБ Спорт».

Ответили в «Рубине» и на вопрос, продолжает ли Дзюба тренироваться в расположении клуба, когда команда находится на выезде.

«Иногда да, иногда нет», - сказали в «Рубине».

Напомним, что Артём Дзюба ушёл из «Зенита» в связи с истечением срока трудового соглашения.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Артём Дзюба
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